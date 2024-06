Premio Internazionale Fair Play Menarini Assegnato il premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”

FIRENZE, 17 giugno 2024 – Continuano gli appuntamenti del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Dopo aver annunciato al CONI i vincitori della 28° edizione, è il momento del Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”. Istituito in collaborazione con il CONI Toscana e i Gruppi Sportivi della Guardia di Finanza, questo riconoscimento viene assegnato ogni anno a giovani campioni che si sono distinti per aver raggiunto risultati eccellenti sia a livello sportivo che in ambito scolastico. Vincitrice dell’edizione 2024 è la campionessa livornese di pattinaggio artistico a rotelle Agnese Mori, premiata nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani, della sindaca di Fiesole Cristina Scaletti e dell’assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione.

“Con soddisfazione premiamo la giovane Agnese Mori, vera e propria promessa del pattinaggio artistico a rotelle italiano ed europeo, il cui nome viene da oggi iscritto nell’Albo d’Oro del Fair Play – dichiara il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – L’edizione di quest’anno del Premio internazionale Fair Play Menarini, così ricco di atleti uomini e donne che con i loro successi e le loro carriere hanno incarnato i più alti valori dell’etica sportiva, non fa altro che consolidare il già saldo legame tra il Premio Fair Play e il territorio della Toscana”.

La conferenza stampa di oggi è stata l’occasione per fare il punto sulla nuova edizione ormai alle porte. Anche quest’anno Firen z e e Fiesole accoglieranno leggende sportive che nel corso della loro carriera hanno dimostrato di incarnare i più alti valori del gioco corretto.

Accanto alle stelle dello sport che saranno premiate a luglio, oggi brilla anche il nome della giovanissima Agnese Mori. Classe 2004, Agnese ha alzato al cielo di Roccaraso la Coppa Europa Juniores 2022 di pattinaggio artistico a rotelle, solo pochi mesi prima di conseguire con 100/100 il diploma di maturità al Liceo delle Scienze Umane. Grazie al Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, l’atleta del Circolo Polisportivo La Rosa A.S.D di Livorno avrà l’opportunità di allenarsi al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, assieme agli altri due giovani finalisti del Premio: la promessa del basket Guido Pellegrini e Alessandro Cosentino, campione di pattinaggio freestlyle in linea.

“La missione del Premio Internazionale Fair Play Menarini è trasmettere alle nuove generazioni i valori sani della competizione – dicono Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Il Premio Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’ è la dimostrazione che con impegno, lealtà e rispetto delle regole si può eccellere tanto nell’attività sportiva quanto tra i banchi di scuola”.

Il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport” è l’ultimo appuntamento prima delle giornate del Fair Play Menarini. Mercoledì 3 luglio la cena di gala a Piazzale Michelangelo, il più romantico affaccio su Firenze, segnerà il taglio del nastro della nuova edizione. Giovedì 4 luglio gran finale al Teatro Romano di Fiesole con la cerimonia di premiazione gratuita e aperta al pubblico previa registrazione su TicketOne (link).

Di seguito i premiati del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini:

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

ALESSANDRO COSTACURTA

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

I vincitori del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini categoria “Giovani”

GIOELE GALLICCHIO

NICOLÒ VACCHELLI

UNDER 14 FEMMINILE ASD GOLFOBASKET

La vincitrice del Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”

AGNESE MORI

Ospiti d’onore del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini gli Ambasciatori del Fair Play:

GIANCARLO ANTOGNONI

ELISA DI FRANCISCA

FEDERICA PELLEGRINI

GIORGIO PORRÀ

GIUSY VERSACE