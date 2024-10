Un freno alle retine usate nei vivai dei mitili. Ma nel Golfo le buone pratiche sono di casa

Finanziato dalla Commissione europea, ’Life Muscles’ è il progetto di Legambiente che si pone l’obiettivo di ridurre l’impatto provocato dalla dispersione nell’ambiente marino delle retine utilizzate negli allevamenti di mitili. Lo scopo del progetto si concretizza negli allevamenti della Cooperativa Mitilicoltori associati della Spezia grazie alla sostituzione delle calze in polipropilene tradizionalmente usate per l’allevamento dei muscoli, con quelle in biopolimero biodegradabile e compostabile. Il progetto è coordinato da Legambiente e conta tra i partner; Università di Bologna; Università La Sapienza di Roma; Università di Siena; Associazione mediterranea acquacoltori (Ama); Novamont; Rom Plastica; Società Agricola Ittica Del Giudice (Gargano); Cooperativa Mitilicoltori Associati (La Spezia)