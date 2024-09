Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola, c’è il Signa. Asta a casa Castiglionese, Sinalunghese sul campo dell’Affrico

Torna in campo il Mazzola che oggi alle 15 a Cerchiaia attende il Signa. Marco Ghizzani (nella foto a sinistra), tecnico biancoazzurro ha parlato così alla vigilia del match. "È una partita come tutte le altre Noi contiamo partita per partita, a prescindere dal valore degli avversari. Credo che siamo anche noi una squadra importante, che vuol dimostrare tanto e che vuole crescere insieme. Questo è quello che porto avanti con la squadra per assumere sempre più mentalità e passione, anche per portare rispetto alla proprietà che ci sta dietro e non ci fa mancare niente. Dobbiamo essere decisi nel portare avanti il nostro progetto. La squadra si è allenata bene, è un gruppo unito e compatto e che ha voglia di dimostrare. Dobbiamo solo prendere le misure con il nostro campo, dove molti ragazzi hanno giocato poco. Sono tutti disponibili, vedremo poi chi manderò in campo". Terzo impegno in una settimana anche per l’Asta che oggi alle 15 sarà in trasferta contro la Castiglionese dell’ex Doka. "Sono una buona squadra che da anni sta facendo campionati di vertice – ha detto mister Bartoli –. Si sono rinforzati rispetto alla scorsa stagione e hanno un ottimo allenatore che ha sempre fatto bene. Questi due giorni dopo la Coppa ci sono serviti per rimettere a posto qualche problema fisico. I giocatori saranno tutti a disposizione e di questo sono contento. Rimane il dispiacere per essere usciti dalla Coppa ma fortunatamente abbiamo subito un’occasione per rifarsi. Jrad? E’ stato fermato un mese, per noi è un giocatore importante che è qui da anni. Ci saranno anche Camara e Discepolo".

Infine la Sinalunghese che col tecnico del settore giovanile Biagianti affronta la difficile trasferta di Firenze in casa del neo promosso Affrico. In settimana poi la società dovrebbe comunicare il nome del sostituto di Pezzatini. Uno dei nomi caldi è l’ex Foiano Zacchei.