Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola ambizioso: puntellata la difesa. Duccio Conticelli alla corte di Ghizzani

Altro rinforzo per il reparto difensivo del Mazzola in vista della prossima Eccellenza ormai alle porte. La squadra biancoceleste ha infatti ufficializzato l’arrivo del difensore classe 2005 Duccio Conticelli (nella foto). Cresciuto nella giovanili di Sancascianese, Prato, Pistoiese negli ultimi quattro anni ha indossato la maglia del Pontedera, con la quale ha anche debuttato in prima squadra in serie C. Il giocatore è già a disposizione di mister Ghizzani e mercoledì, nell’allenamento congiunto contro la Juniores Nazionale del Grosseto, ha esordito, segnando anche un bellissimo gol.

Il Mazzola esordirà in gare ufficiali tra poco più di una settimana, domenica 1 settembre in casa, sul campo di Cerchiaia, contro l’Asta Taverne per il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza.

Il ritorno della stracittadina, a campi invertiti è invece fissato per il 18 settembre. In campionato invece inizio sulla carta impegnativo per Fontanelli e compagni che alla prima 8 (settembre) se la vedranno con il Lanciotto Campi (società di Campi Bisenzio) in casa per poi affrontare alla seconda (15 settembre) una difficile trasferta Foiano della Chiana contro i tanti e recentissimi ex, mister Stefano Argilli in primis. Alla terza a Cerchiaia arriverà invece il Signa, che lo scorso anno è stata una delle protagoniste in un girone dominato però dalla forza di un Siena mai sconfitto nell’intera stagione.