Sanità e servizi. Torre e Bezzini al presidio

Il direttore della Asl Marco Torre e l’assessore regionale Simone Bezzini, in visita ieri a Montalcino ai servizi territoriali, accompagnati dal direttore della Società della Salute Lorenzo Baragatti. Prima della visita al presidio polifunzionale, Torre e Bezzini hanno incontrato il sindaco di Montalcino, il senatore Silvio Franceschelli, e l’assessore comunale Davide Giorni.

È stato fatto anche un focus sugli investimenti fatti (1,8 milioni di euro del Pnrr) per la realizzazione della Casa di Comunità hub. Durante la giornata, la donazione da parte delle signore Enrica, Graziella e Giuliana di un misuratore di pressione e di un saturimetro pediatrico al presidio polifunzionale.

"Quando si parla di assistenza territoriale, Montalcino rappresenta senza dubbio una delle realtà più avanzate - spiega Bezzini - In questo contesto, i servizi operano già in modo integrato all’interno di un’unica struttura, garantendo al territorio un’offerta di cure e assistenza di elevata qualità, testimoniata sia dai risultati raggiunti che dal forte legame con la comunità, come dimostra la donazione alla quale abbiamo preso parte. L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sugli investimenti e sugli interventi in corso, che consentiranno un ulteriore sviluppo del polo, traducendosi concretamente in significativi miglioramenti strutturali e in un incremento dei posti letto destinati alle cure intermedie, all’hospice e alla riabilitazione".

Queste, invece, le parole del direttore generale Torre: "C’è molta attenzione da parte della popolazione del territorio per la qualità dei servizi sanitari proposti, una ragione in più per cercare di fare sempre meglio. Per questo credo che la fase di ascolto dei professionisti che lavorano nel presidio polifunzionale possa essere la base su cui costruire proposte innovative".