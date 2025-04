Porta Romana chiude al traffico giovedì. Installazione di un banner decorativo

Nella mattinata di giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, porta Romana sarà chiusa al transito veicolare per lavori di verifica, manutenzione e installazione di un banner decorativo sul paramento murario. Dalle 8 alle 13 di giovedì in via Enea Silvio Piccolomini e via Roma, nell’area a ridosso della porta, ci saranno divieto di sosta permanente con rimozione; dalle 9.30 alle 12.30 via Piccolomini sarà strada senza sfondo. L’impianto semaforico che regola l’intersezione tra via Piccolomini e via Gigli dovrà essere modulato nella sola fase di giallo lampeggiante; in via dei Pispini doppio senso di circolazione, in regime di senso unico alternato a vista, per i veicoli autorizzati. Ai residenti della zona interessata dalla chiusura di porta Romana è consentito l’ingresso alternativo da porta Ovile con percorsi consentiti fino a raggiungere le proprie destinazioni. Il trasporto pubblico locale giornalmente in transito dalla porta effettuerà ingresso e uscita da porta Pispini. Durante i lavori sarà interdetto il passaggio pedonale sulla parte laterale della porta, lato numero civico 81; i pedoni potranno invece transitare sul margine di via Roma e via Piccolomini identificato dai numeri civici pari.