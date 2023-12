Giovane operaio cade da un’impalcatura e muore, tragico incidente sul lavoro

Gaiole in Chianti (Siena), 12 dicembre 2023 – Tragico incidente sul lavoro a Gaiole in Chianti, località Terrazze di Adine. Un giovane operaio di 24 anni è morto dopo essere caduto da un’altezza di 10 metri in un cantiere, all’interno di un’azienda agricola.

In base alle prime informazioni il ragazzo stava montando dei pannelli sopra a una struttura quando per cause da accertare uno di questi si è staccato e gli è finito addosso. Da lì è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti, l’elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del Fuoco e il personale Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Purtroppo però all’arrivo dei soccorritori il giovane operaio era già deceduto.