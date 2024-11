Lezioni di web e amore con i progetti dedicati alle scuole

Aiutare gli adolescenti a diventare cittadini consapevoli. E’ con questo obiettivo che Terrecablate ripropone per il quarto anno consecutivo i progetti benefit riservati agli alunni delle scuole primarie di secondo grado, ideati e realizzati dall’equipe di esperte Elena Lorenzini, psicoterapeuta, e Elisa Ferri, avvocato. Per l’anno scolastico appena iniziato, saranno due i laboratori dedicati ai temi che più coinvolgono i ragazzi: la comunicazione web e il rispetto del prossimo. Infatti il progetto “Ma tu ci credi?” per la sensibilizzazione all’uso consapevole dei social e delle piattaforme, partito nel 2020, quest’anno sarà affiancato da “Ma tu mi ami?” progetto di sensibilizzazione alla conoscenza del prossimo e contro la violenza di genere. Gli incontri nelle scuole della provincia di Siena coinvolgeranno nel corso dell’anno scolastico 950 alunni dagli 11 ai 13 anni.