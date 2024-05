La sfida di Rifondazione Comunista. Checcucci: "Il nostro obiettivo è rendere partecipe l’intera città"

Uno spazio per la socializzazione dei giovani, incentivi alla partecipazione dei cittadini attraverso i Consigli di Quartiere, ripristino della gestione pubblica dell’acqua e di altri servizi "in mano a società partecipate che fanno il bello e il cattivo tempo". Quindi, non ultimi, il riassetto della rete viaria con l’eliminazione delle barriere architettoniche, il recupero di vecchie aree produttive ormai dismesse, per esempio l’ex Egizia in via Vallepiatta, l’mpegno a favore di un turismo in un’area geografica meritevole di attenzione. E gli altri capitoli, lavoro e ambiente, scuola, politiche sociali e sport. "Argomenti dei quali vogliamo rendere partecipe la città, che altrimenti non avrebbe la possibilità di sentir parlare di certi temi, come la multiutility contro la quale ci battiamo". Lo afferma Loriano Checcucci, candidato sindaco a Poggibonsi per Rifondazione comunista, illustrando i punti qualificanti del programma elettorale racchiuso nella sintesi ‘Progetto Rinascita Poggibonsi’. Artigiano nel settore dell’edilizia, 50 anni, iscritto al Prc fino dal 1991, Checcucci già nel 2014 aveva corso per la carica di primo cittadino per lo stesso stemma di partito. Un cammino politico, per Checcucci, unito al lavoro culturale - la creazione del centro Tortuga attivo in cartelloni musicali e letterari - e alle iniziative di aggregazione sociale, attraverso l’opera di allestimento, accanto ai volontari e ai militanti del Prc, della festa di Liberazione a Montemorli. Ieri la presentazione dei candidati al Consiglio comunale, presso la Sala conferenze della Pubblica assistenza. Incontro introdotto da Roberto Fondelli. "Ci contraddistinguo i valori di fondo - ha detto Checcucci - e in più la bussola che ci guida è il ribadire il nostro modo, diverso, di essere insieme a beneficio del territorio per migliorarlo da vari profili. La nostra è la lista più giovane, 39 anni e mezzo di media. Ognuno dei componenti ha i propri interessi. Competenze che si traducono in valore aggiunto per la comunità". Ecco i nomi dei quattordici candidati in lista: Lorenzo Scoccati, 31 anni, docente, Lia Valentini, 34 anni, impiegata, Lorenzo Coccheri, 20 anni, operatore sportivo, Emanuela Bilenchi, 41 anni, operaia, Niccolò Pilato, 24 anni, studente universitario, Mascia Manetti, 49 anni, collaboratrice scolastica, Paolo Ciaravella, 37 anni, impiegato, Laura Tarabella, 65 anni, pensionata, Omar Lopiano, 22 anni, operaio, Neli Hacman, 53 anni, operaia stagionale, Yuri Pizzichi, 42 anni, operaio, Helga Martinucci, 49 anni, impiegata, Marcello Peruzzi, 60 anni, pensionato, Giulio Salvi, 26 anni, esercente.

Paolo Bartalini