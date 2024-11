La città celebra la ricorrenza del patrono

Domani, giorno in cui si celebra il patrono Sant’Ansano, Siena accende le luci di Natale. Un po’ in ritardo rispetto ad altri che anticipano anche a metà novembre, in linea con quanto ormai di prassi negli ultimi anni. La giornata sfilerà tra celebrazioni religiose (l’inizio del periodo dell’Avvento) e appuntamenti canonici citttadini, che vedono coinvolte anche le Contrade che in questa giornata segnano l’inizio dell’Anno contradaiolo. Oggi gli omaggi al santo, con il Drago a nome delle 17 consorelle, e alle 21 il concerto del Coro della Cattedrale. Domani alle 17.30 la messa solenne in Cattedrale celebrata dal cardinale Augusto Paolo Lojudice.