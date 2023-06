Gaiole in Chianti, Estate di Musica con il Chianti Festival e ZÁZARAZÀZ!

Sarà un’estate di musica quella di Gaiole in Chianti, secondo il cartellone degli eventi estivi presentato dal Comune, che anche quest’anno ripropone il graditissimo Festival ZÁZARAZÀZ accanto all’ormai affermato Chianti Festival. Si comincia mercoledì, alle 21, nel piazzale delle scuole con diVINUM Storia e mito del vino in uno spettacolo di arte varia. Manifestazione promossa da Chianti Classico e organizzata da Arca Azzurra Eventi. La stagione di eventi si chiuderà il 13 agosto.Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Info: ufficio turistico 0577749411 e per il festival ZÁZARAZÀZ 3332367340