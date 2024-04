"Eventi e attività delle Contrade: dal pranzo con il Capitano alla visita a San Quirico d'Orcia"

· DRAGO

– Corsi per alfieri e tamburini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

–Venerdì 19 aprile cena per la ristampa dei Numeri Unici del 1950 e del 1954.

–Sabato 20 aprile attività pomeridiana del Gruppo Piccoli Lecaioli e aperitivo in Società. Per soci e famiglie

– Domenica 21 aprile la Contrada organizza una gita a San Quirico d’Orcia per visitare la sua cattedrale, la Cappella della Madonna di Vitaleta e gli stendardi processionali della Domenica in Albis del 1822 - tra i quali è presente quello del Leocorno. La partenza è prevista per le 9,30 e gli spostamenti avverranno con mezzi propri. Chi fosse interessato è pregato di prenotarsi entro e non oltre il 16 aprile tramite app specificando allergie e/o intolleranze.

– Allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della contrada. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16 a partire da oggi. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386580546); Lorenzo Fanetti (3487662315); Francesco Narni Mancinelli (392647 5211).

· NICCHIO

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30. Nei giorni di domani, 11 e 18 aprile, sempre di mattina dalle 9,30 alle 12,30. Oggi la chiesa sarà aperta anche il pomeriggio dalle 18 in occasione diel concerto di musica classica.

· PANTERA

– Domani dalle 9,30 ci troviamo per mettere a posto il magazzino in società. Vi aspettiamo per darci una mano e a tutti i lavoratori verrà offerta la brace per pranzo dal Presidente. Segnarsi su PanterApp.

– Martedì 16 aprile torna l’Assaggeria. Menù: Pizzoccheri alla valtellinese, Polpette al sugo con cipolline, Dolce. In cucina Loredana e Corrado. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (33457 26660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

– Martedì 16 aprile alle 21,30 assemblea di società con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente. Bilancio anno 2023, Varie ed eventuali.

– Domenica 21 aprile visita al rione e alla zona adiacente e pranzo con il capitano. Appuntamento alle 10,30 in Piazzetta del Conte. Accompagnati da Alessandro Leoncini, con l’aiuto di piante, dipinti e documenti, integrati da un po’ di indispensabile immaginazione, potremo ‘vedere’ come si presentava questa zona in antico e riscoprire com’era secoli fa il nostro rione.

A seguire pranzo con il Capitano in Società. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (33457 26660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento. Si prega di segnarsi separatamente alla visita nel rione e al pranzo nei due eventi presenti su PanterApp per una corretta gestione dei partecipanti.

– Da lunedì 29 aprile ogni lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30, in società si terranno i corsi per alfieri e tamburini, aperti ai nati a partire dall’anno 2018. Per qualsiasi informazione scrivere a: [email protected].

· TORRE

– Martedì 16 aprile alle 20,30 cenino.