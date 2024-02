"Emozione e responsabilità". Forza Italia, Siena presente al Congresso nazionale

"Una grande emozione, ma anche un forte senso di responsabilità". Così Alessandro Pallassini, coordinatore provinciale di Forza Italia per la provincia di Siena, impegnato in questi giorni al Congresso nazionale di Forza Italia.

Per la provincia di Siena erano presenti i cinque delegati espressi dal Congresso provinciale dello scorso 16 dicembre Alessandro Pallassini, il vice coordinatore provinciale Paolo Salvini, il capogruppo al Comune di Siena Lorenza Bondi, l’assessore del Comune di Siena Lorenzo Lorè e il neoresponsabile provinciale dei giovani Filippo Batignani.

Il congresso ha celebrato l’elezione a segretario nazionale di Antonio Tajani, ministro degli esteri e vice premier del governo: "La figura dell’onorevole Tajani è per noi motivo di grande rassicurazione per quella sua solida autorevolezza, che da sempre ha caratterizzato il suo operato – ha sottolineato Pallassini –. La sua figura e Forza Italia sono elementi di garanzia e di rafforzamento anche in Europa per la storica appartenenza alla famiglia del Ppe". Nel corso del Congresso sono stati eletti anche i quattro vicesegretari nazionali Deborah Bergamini, Roberto Occhiuto, Alberto Ciro e Stefano Benigni. "La presenza dei quattro vicesegretari – prosegue Pallassini – è un altro elemento di rassicurazione. E non posso non aggiungerne anche un’altra di soddisfazione, ’geografica’, per la presenza fra i vicesegretari nazionali della toscana Deborah Bergamini. Donna di esperienza e lungimiranza che fin dal primo momento in cui sono andato a ricoprire questo ruolo, insieme al coordinatore regionale Marco Stella e alle altre due parlamentari toscane, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, ha sempre supportato me e la mia squadra".