Clara e Sara intervistano il loro idolo del rally

Un evento straordinario che ha visto protagoniste due giovani studentesse e un insegnante che ha trasformato un sogno in realtà. Le giovani alunne, Clara Massaini e Sara Nocchi, hanno lasciato per un’oretta i banchi di scuola insieme al loro professore, Domenico Leone, accompagnato da alcuni colleghi: Beatrice Giglioni, Emilia Sabatini e Valentina Santoni. Ad attenderli in sala stampa c’era proprio lui, l’idolo di Clara: Paolo Andreucci, pluripremiato campione del Rally della Val d’Orcia. Le due alunne, prese da mille emozioni, sono riuscite a porre al pilota le domande precedentemente preparate, come due brave giornaliste. Andreucci ha risposto con piacere anche ad alcune curiosità: quando e come è nata la sua passione per il Rally e come trascorre abitualmente la sua giornata tipo. Grazie a Clara e a Sara, abbiamo scoperto che la passione per il rally è nata quando era molto giovane ed è legata alla frequentazione di piloti professionisti, che erano spesso ospiti del ristorante dei suoi genitori; ha spiegato poi che dedica gran parte delle ore delle sue giornate alla sua preparazione fisica personale, alla logistica per la preparazione delle gare e alla formazione di nuovi talenti su strada, tra cui i due ragazzi presenti in sala, Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi.

La Scuola Secondaria di Radicofani, grazie all’impegno di tutti i docenti e al supporto della dirigente scolastica, Patrizia Felicioni, è riuscita a trasformare in realtà un sogno che Clara e Sara coltivano da sempre. Il Rally infatti è per Radicofani un evento importantissimo e molto atteso da tutta la cittadinanza, bambini e ragazzi compresi. L’incontro è stato organizzato grazie anche al supporto del Team Scuderia Radicofani Motorsport e in particolare di uno degli organizzatori, Giovanni Nocchi.