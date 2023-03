Casa Giubileo, la rinascita

Casa Giubileo rinasce. "Ringraziamo quanti, attraverso contributi straordinari, hanno permesso il ripristino della piena funzionalità di Casa Giubileo dopo i furti e gli atti vandalici che ci avevano lasciati sgomenti". In occasione del settantanovesimo anniversario dell’eccidio di Montemaggio, Anpi provinciale ha voluto evidenziare il significato profondo di un luogo amato da tutti. Non solo dalla stessa Associazione partigiani, custode della memoria e promotrice di attività didattiche e culturali, o da altri soggetti come Il bosco fuoritempo, che organizza laboratori. "Casa Giubileo è patrimonio dell’intera comunità - si spiega dall’Anpi senese - come dimostra la partecipazione, ancora a distanza di tanti anni, alle celebrazioni dell’eccidio, con le amministrazioni che a turno ne curano l’organizzazione e i cittadini che sentono forte l’appartenenza a quel luogo, alla sua memoria, ai valori democratici che la lotta partigiana rappresenta". Il riallestimento della struttura è stato possibile per effetto del contributo straordinario della Regione e dei Comuni del Protocollo per le celebrazioni annuali. "Dalle persone che considerano Casa Giubileo patrimonio comune - conclude Anpi - compresa la donazione di un privato che ha regalato attrezzature e arredi per la cucina".