Autopalio, torna il cantiere: lavori da lunedì a venerdì

Siena, 31 agosto 2024 – Brutte notizie per chi deve percorrere la Siena-Firenze. Come riferito da Anas, infatti, dopo la sospensione per agevolare il traffico durante l’esodo estivo - per questo fine settimana, peraltro, è atteso traffico in costante aumento oggi e in particolare domani - sul raccordo autostradale riprenderanno i lavori di manutenzione programmata previsti dal piano di riqualificazione dell’infrastruttura.

In particolare, da lunedì, saranno eseguiti gli interventi di ripristino della pavimentazione sulla carreggiata in direzione Siena in un tratto compreso tra gli svincoli di Poggibonsi Sud e Colle Val d’Elsa Nord. Il transito, in corrispondenza del cantiere, sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta fino al completamento di questa fase di interventi, previsto entro venerdì prossimo, 6 settembre.

Nello stesso tratto si svolgeranno contestualmente anche i lavori di risanamento dei sovrappassi. Per consentire gli interventi, l’arteria sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni, ma esclusivamente in orario notturno dalle 21,30 alle 6. Il traffico in direzione Firenze sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Colle Val d’Elsa Nord e rientro a Poggibonsi Sud. Viceversa, il traffico in direzione Siena sarà deviato con uscita a Poggibonsi Sud e rientro a Colle Val d’Elsa Nord.

Lavori anche sulla A1 Milano-Napoli, con la chiusura del casello Valdichiana: dalle 22di lunedì 2 alle 6 di martedì, per un’attività di ispezione del cavalcavia, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma; dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì sarà invece chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. Dalle 22 di venerdì 6 settembre alle 6 di sabato 7, per interventi di pavimentazione, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Firenze e Roma. In alternativa, il consiglio è di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze, Monte San Savino; in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma Chiusi Chianciano Terme.