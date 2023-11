Riprendono a Santo Stefano Magra gli appuntamenti con il Gustalibro

Sarzan (La Spezia) 1 novembre 2023 - Venerdì torna l’appuntamento conla rassegna del baratto dei libri nuovi e usati “Gustalibro” che da qualche settimana ha cambiato sede. Nella giornata di venerdì gli appassionati di lettura potranno consegnare testi e ritirarne altri nella nuova casa inaugurata in viale Pozzoli sostituendo quella storica all’interno del centro commerciale La Fabbrica. Il progetto è nato nel 2008 all’interno della scuola primaria di Ponzano Belaso e dopo aver allargato l’idea a altri istituto ha preso sempre più campo arrivando così alla necessità di ampliare gli spazi che saranno gestiti da tanti amici, insegnanti dell’istituto didattico comprensivo "Fabrizio De Andrè" di Santo Stefano Magra, ex docenti, volontari, genitori di alunni e amministratori del Comune di Santo Stefano Magra. L’appuntamento con il “Gustalibro” si svolgerà come di consueto il primo venerdì di ogni mese per un totale di 10 incontri nel corso dell’anno.