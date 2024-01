Passa il Lodi di misura e vola in semifinale di Coppa Italia

Sarzana (La Spezia) 31 gennaio 2024 - Alla semifinale di Coppa Italia passa l’Amatori Wasken Lodi che ha superato di misura con il punteggio di 3 a 2 l’Hockey Sarzana Gamma Innovation nella sfida disputata alla pista del “Vecchio Mercato”. I lombardi sono passati in vantaggio in chiusura del primo tempo poi in apertura di ripresa il doppio colpo dei sarzanesi del tecnico De Rinaldis che ha ribaltato il punteggio portandolo sul 2 a 1. Gli animi si sono scaldati e l’Amatori Wasken Lodi ha trovato due splendide reti dalla distanza che hanno nuovamente cambiato il risultato. Dopo le partite equilibratissime nel campionato di serie A1 anche il quarto di finale di Coppa Italia si è risolto davvero sul filo di lana. Gioia per i giallorossi di Bresciani, tanta amarezza per i sarzanesi che escono così dalla Coppa Italia e devono pensare alla trasferta di sabato sera a Grosseto per mantenere il terzo posto nel campionato e concentrarsi sulla gara di andata della Ws Europa Cup contro il Monza.