La Compagnia degli Evasi ha ricevuto il Premio Nazionale Fitalia

Sarzana (La Spezia) 2 ottobre 2023 - Un’altra bella soddisfazione per la Compagnia degli Evasi che ha ottenuto il riconoscimento Fitalia nel corso della festa nazionale che si è svolta al teatro “Giovanni Testori” di Forlì nella serata condotta da Andrea Vasumi e Enrico Zambianchi la Compagnia degli Evasi ha messo in bacheca il sessantesimo premio. Ad ottenere il prestigioso titolo nazionale è stato lo spettacolo “Penelope, l’eredità delle donne” scritto da Marco Balma e diretto da Vanessa Leonini che ha ritirato il premio a nome dell’intero cast formato da Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Lucia Carrieri, Sabrina Battaglini, Monica Moro. Vent’anni di attività e 60 premi ai quali di devono aggiungere decine di premi assegnati agli attori e ai registi. Sul palco delle premiazioni Vanessa Leonini ha voluto ringraziare la Fita Nazionale Roma e il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna per la dedizione e la passione con cui ha organizzato tutta la manifestazione, in collaborazione con il Teatro delle Forchette e con il Patrocinio del Comune di Forlì, della Fabbrica delle Candele e di FOemozioni.