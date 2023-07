All’altare in tre nel giorno più bello: Bruno in frac per Giada e Gabriele. "Fa parte della nostra famiglia"

Vezzano Ligure (La Spezia), 20 luglio 2023 – Due ragazzi per bene, la faccia pulita: sono l’immagine della genuinità e dell’educazione. Giada Brondi e Gabriele Martini si sono sposati domenica scorsa a Vezzano, coronando il loro sogno d’amore.

Hanno già condiviso tanti anni insieme, fatti di tante esperienze e di crescita passo dopo passo. Hanno 33 anni lui e 28 lei, sono due giovani misurati e cordiali ed erano davvero splendidi nei loro abiti da cerimonia, con l’espressione emozionata e gioiosa, il sorriso e la spensieratezza di chi si promette una vita insieme benedicendola, circondati dagli amici e dai familiari.

Ma il matrimonio è un evento davvero unico e speciale, da condividere con chi si ama. Ed ecco perché ad attenderli in chiesa, a Vezzano inferiore, alla fine del lungo tappeto dove gli sposi camminano piano per essere salutati e ammirati, c’era l’ospite più composto di tutti, in religioso silenzio, con l’espressione stupita e il cuore che batteva a mille, sguardo fisso verso il portone della chiesa.

Si trattava di Bruno, l’amico fidato e attento, con i suoi occhi magnetici e bicolore. Bruno, un incrocio tra un border collie e un pastore australiano, all’arrivo dei promessi sposi è rimasto all’altare, bravissimo, agghindato a festa, elegante con la sua pettorina con il papillon a simulare un frac. Ha seguito tutta la cerimonia a fianco dei suoi giovani proprietari, senza agitarsi, felice, a volte in piedi, a volte sdraiato sul pavimento di pietra decisamente rinfrescante della chiesa, in una giornata afosissima, alle 17 del pomeriggio. Anche quando Nicole accompagnava con il canto e la tromba suonava, Bruno è stato uno spettatore attentissimo.

Giada e Gabriele non avrebbero immaginato le loro nozze senza Bruno, lo hanno voluto con loro nel momento più bello della loro vita. Avrebbero gradito anche la presenza dei loro meravigliosi gatti, Van Gogh e Brunilde, che sono amichetti di Bruno, perché la loro famiglia a quattro zampe – raccontano loro stessi – è veramente ‘allargata’ e potrebbe anche aumentare. Così come è già successo quando è arrivato Bruno: per Giada è stato subito un colpo di fulmine, per Gabriele c’è voluto un secondo di più, ma poi è comunque scoccare la scintilla.

«Bruno lo abbiamo adottato quando aveva cinque mesi – racconta Giada – perché chi lo aveva prima di noi non poteva più tenerlo. E allora l’ho preso subito. Gabriele inizialmente non era molto felice, ma sono diventati subito inseparabili". E si vede, sono sempre insieme, anche nei rispettivi profili social, tante immagini con i loro amici a quattro zampe, compagni di vita di ogni loro momento, Giada nella sua descrizione ha scritto ‘mamma di Bruno, Brunilde e Van Gogh".

Animali adorati, davvero adorati che hanno avuto la fortuna di trovare due ‘genitori’ giusti. Tanto per parlare ancora di loro sono molto attivi anche nella vita di paese e nel volontariato. E quando rientreranno a casa dal loro meraviglioso viaggio di nozze che li vede ora in Vietnam, ad attenderli ci saranno i loro cari e anche i loro piccoli amici.

