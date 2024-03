Spaccia cocaina a una donna. Arrestato in centro un 36enne

Lo hanno sorpreso in centro a Sarzana mentre stava cedendo una dose di droga, risultata poi essere cocaina, a una donna. Per lui, marocchino di 36 anni, è così scattato l’arresto che ieri mattina il giudice Luisa Carta del tribunale della Spezia ha convalidato, disponendo anche l’obbligo di dimora nel Comune di Sarzana. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana (nella foto) nell’ambito di un servizio di controllo del territorio hanno sorpreso il 36 enne marocchino mentre cedeva una dose di stupefacente a una donna, poi segnalata alla prefettura come consumatrice. I militari hanno sequestrato inoltre 10 dosi, per un totale di 7 grammi, e 700 euro in banconote che l’uomo aveva nascoste nel giubbotto. Ieri mattina il marocchino difeso dall’avvocato di fiducia Alberto Ferdeghini è comparso in tribunale per rito direttissimo con convalida del provvedimento e sottoposizione all’obbligo di dimora. L’avvocato Ferdeghini ha chiesto poi i termini a difesa e il processo è stato fissato al 14 maggio.

Sempre i carabinieri della compagnia di Sarzana diretti dal capitano Luca Panfilo hanno rintracciato un 31 enne marocchino nei cui confronti il tribunale aveva emesso il giorno precedente un’ordinanza di sostituzione di misura cautelare con relativo accompagnamento in carcere. Era stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ma non ha osservato le prescrizioni imposte dal giudice di presentarsi in caserma. E così quando i militari del nucleo radiomobile lo hanno trovato in giro per la città lo hanno trasportato direttamente in carcere.