Open day di screening ortottico per bambini dai 4 ai 12 anni di età all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana in occasione della Giornata mondiale dell’ortottica che si celebra il primo lunedì del mese di giugno. Lo organizza la struttura complessa di Oculistica, diretta dal dottor Maurizio Postorino, per venerdì 14 giugno dalle 14 alle 18 in reparto, al 3° piano del San Bartolomeo. Lo scopo è indagare la componente sensoriale, motoria ed innervazionale degli occhi attraverso l’utilizzo di test specifici messi in pratica dal professionista ortottista. Per partecipare allo screening gratuito, i posti sono limitati, chiamare il 10 e 11 giugno, dalle 8.30 alle 13.30, il numero 0187/604643.

"L’importanza rivestita dallo screening ortottico – spiega l’Asl spezzino – si traduce nell’individuazione precoce di patologie in fase asintomatica, quali ambliopia, strabismo e difetti refrattivi, così da garantire un corretto sviluppo visivo, prevenendo deficit della visione a volte irreversibili". Durante lo screening l’ortottista eseguirà esame dell’acuitá visiva (lettura di ottotipi composti da figure, lettere o simboli); cover-test a carico di entrambi gli occhi al fine di diagnosticare la presenza di un eventuale strabismo (disallineamento oculare); stereopsi, ossia valutazione della percezione del senso di profondità; motilità oculare estrinseca; convergenza oculare; autorefrattometria al fine di evidenziare la possibile presenza di difetti refrattivi (ipermetropia, miopia, astigmatismo).