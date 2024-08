Sarzana, presto 5 nuove telecamere dotate di Targa System

Sarzana, 5 agosto 2024 - Arrivano a Sarzana 5 nuove telecamere dotate di 'Targa System', il nuovo sistema di monitoraggio delle auto potenzierà la videosorveglianza sul territorio. Con delibera n.181, su proposta dell'assessore alla Sicurezza e alla polizia locale Stefano Torri, il giunta sarzanese ha approvato le linee di indirizzo per il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale mediante l'installazione di telecamere con tecnologia Targa System, vale a dire un sistema in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito. Disposizioni che la responsabile della polizia locale Ilaria Benassi ha reso operative autorizzando l'acquisto e l'installazione di cinque telecamere – in grado di monitorare entrambi i sensi di marcia dei veicoli – alla Geotech Engineering srl per una spesa di 34mila e 648 euro, che verranno collocate nei principali snodi viabilistici del nostro territorio. Grazie al nuovo sistema Targa System, che sarà collegato anche con la centrale operativa del Ministero dei Trasporti, gli accessi sul territorio potranno essere monitorati e sarà quindi possibile individuare auto sospette, rubate o attenzionate, targhe clonate, controllare revisioni e assicurazioni scadute, oltre a fornire informazioni a fini statistici perché il nuovo sistema ovviamente leggerà anche le auto straniere. “Continuiamo a investire per implementare la videosorveglianza potenziando uno strumento di controllo e monitoraggio del territorio che ogni anno si rivela sempre più utile ed efficace sia ai fini di deterrenza sia ai fini probatori che investigativi – dichiara Torri – . Andiamo avanti verso una videosorveglianza al passo con le aspettative di sicurezza che la nostra città deve poter garantire ai propri cittadini e questo nonostante il numero dei reati, come comunicato dal Prefetto della Spezia durante l'ultimo Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, sia sceso del 10% nel 2023. Un risultato importante che non deve farci dormire sugli allori, ma che ci spinge con determinazione a investire nel nostro sistema di videosorveglianza, strumento che si è rivelato estremamente prezioso nel sostenere l'azione delle forze dell'ordine sul nostro territorio”. Il nuovo sistema di monitoraggio delle targhe è infatti una decisione assunta anche in conseguenza alle necessità emerse nel corso delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza tenute in Prefettura e negli incontri tecnici al Comando di polizia locale fra amministrazione comunale e forze di polizia.