Salvatore Romeo, ex assessore: "Condivido il rifiuto di Magliani. La politica è passione e servizio"

"Fatto mai successo nelle pagine politiche di Arcola". Salvatore Romeo, assessore di Rifondazione comunista nella passata amministrazione, non ricandidatosi per sua scelta, commenta il caos giunta del Paganini bis: "Ho assistito l’altra sera al dibattito in consiglio comunale durante il quale Paolo Magliani ha rifiutato il posto di assessore poiché le deleghe attribuitogli sono di fatto vuote. Non ricordo, nella mia lunga ’carriera’ istituzionale, qualcuno che abbia mai rifiutato una poltrona di assessore. Il gesto lo condivido, lo apprezzo ed è la dimostrazione che vi sono ancora persone che intendono la politica come passione e servizio al cittadino e non solo per fini esclusivamente personali".

Un consiglio comunale frizzante quello di lunedì che ha visto la rinuncia di Magliani e accesi interventi da parte del consigliere Enrico Vesco. Secondo Romeo, è venuta a mancare la coesione: "Nel dibattito ho ascoltato generici appelli all’unità della sinistra. Condivido il fine ma il problema è un altro: intendiamoci sul significato di unità. Se essere uniti è dire sempre di si al capo, magari abbassando la testa, sicuramente non ci troverete al vostro fianco. Se essere uniti significa essere disponibili al confronto, mettere in conto che magari qualche volta può aver ragione l’interlocutore, decidere insieme come risolvere un problema, ammettere magari di aver sbagliato, noi ci siamo e ci saremo. La nostra guida è il semplice rispetto delle regole democratiche, mettiamo in campo le stesse energie per combattere ogni forma di autoritarismo, sia esso a Roma sia esso in periferia. Orgoglioso della presenza dei due giovani consiglieri Chiara Dell’Amico e Paolo Magliani, sono sicuro che non deluderanno le attese".