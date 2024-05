“RicominciAmo Castelnuovo”. Ex sindaco lancia la sfida da ’civico’ dopo 25 anni lontano dalla politica

I corsi e ricorsi in politica esistono davvero. Possono trascorrere anni di silenzio ma poi, improvvisamente, il fuoco si riaccende. Dopo aver trascorso 25 anni consecutivamente, diviso tra ruoli da assessore e sindaco, Marzio Favini si era allontanato dalla scena senza più nessuna tessera di partito in tasca nonostante la sua lunga appartenenza al mondo della sinistra conclusa con il Partito Democratico. Adesso Marzio Favini rientra in gioco nella "sua" Castelnuovo Magra guidando la lista civica "RicominciAmo". Dopo dieci anni dall’uscita di scena al termine del secondo mandato eccolo nuovamente in campo. "Il passato non si dimentica - spiega - e neppure l’affetto che provo per il mio territorio. Per questo è tornato il desiderio di mettermi a disposizione dal servizio della comunità. Gli appelli che ho ricevuto nel tempo, le richieste di tornare a impegnarmi, a fare qualcosa in più per il paese a un certo punto sono diventate una spinta alla quale non ho potuto più dire no".

Tanto di ciò che Castelnuovo Magra può mostrare è il frutto di un lavoro avviato nel passato e su questo Favini rivendica la paternità. "Non possiamo negare che le scuole, ristrutturazione Torre dei Vescovi di Luni, completamento campo sportivo, ampliamento del cimitero, i pannelli fotovoltaici, la rassegna Benvenuto Vermentino oltre alle opere di sistemazione idrogeologica e tante altre che ancora oggi sono sotto gli occhi di tutti siano nate con la mia amministrazione. Quindi il mio impegno del passato è la migliore garanzia per il futuro. RicominciAmo dunque da un punto ben preciso. Quale ? "Da dove avevo lasciato - conclude Marzio Favini - ma con un nuovo progetto politico di lista civica e nuovo entusiasmo, radicato nelle esperienze e competenze. Si deve tornare alla ricerca di fondi europei, sistemare la cava Filippi che è diventata per due terzi del Comune su sentenza del Tribunale grazie alla determinazione della mia giunta che decise di resistere in giudizio invece di accettare un accordo al ribasso, potenziare la videosorveglianza quindi la sicurezza sul territorio e guardare all’ambiente con la nuova isola ecologica che trovi spazio in una zona meno impattante".

Al fianco del candidato sindaco gli aspiranti consiglieri comunali sono Nicole Barbieri segretaria amministrativa del mercato ortofrutticolo di Sarzana. Maurizio Bertella ex comandante della polizia municipale in pensione. Lara Carlini: ex commissario di bordo, impiegata da nel settore del commercio. Stefano Franceschini: imprenditore edile. Ilario Giovanelli: cuoco-pensionato ex presidente del consiglio di frazione di Palvotrisia. Silvia Giovanelli: farmacista. Mavi Grassi: commerciante nel settore dell’arredamento. Laura Lombardi: manager. Manuele Micocci: avvocato ex assessore comunale. Edoardo Ponzanelli: commerciante e volontario della Protezione Civile. Francesca Tognetti: impiegata nel settore immobiliare, Juri Tosini operatore nel settore della cantieristica. Domani, sabato, appuntamento per tutti alle Cantine Lunae alle 18.

Massimo Merluzzi