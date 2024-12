Riaperto nel maggio 2021. Serve già manutenzione al ponte della Budella

Sono stati affidati alla ditta Ediltecnica, per un totale di circa 21 mila euro, i lavori di rifacimento del ponte della Budella, opera consegnata alla cittadinanza nel maggio del 2021 e che a pochi mesi dalla sua consegna aveva iniziato a mostrare segni di cedimento.

Di fatti, nel settembre 2020, i lavori di ripristino della struttura del ponte erano stati affidati alla Ricostedil srl, per un importo complessivo di 97 Mila euro, poi salito a 121 mila euro a seguito dell’ approvazione di una variante in corso d’opera. Il ponte della Budella, terminato e consegnata a maggio 2021, esattamente un anno più tardi – come segnalato anche proprio da La Nazione – presentava "alcune anomalie sull’estradosso dell’infrastruttura, che hanno portato il Rup a richiamare la direzione lavori e conseguentemente la ditta esecutrice per verificare la causa di tali difformità". Nonostante alcuni sopralluoghi congiunti, si legge nell’atto dirigenziale, "non si erano comprese le cause tecniche di tali anomalie e di conseguenza non si è addivenuti ad una soluzione della problematica emersa". Così nel giugno dello scorso anno, era stato stabilito che la ditta esecutrice e la D.L. avrebbero dovuto procedere al rimborso di parte delle spese necessarie per il rifacimento della pavimentazione del ponte.

Diventa necessario quindi "procedere con urgenza al rifacimento della pavimentazione del ponte in quanto a causa del dissesto della stessa, che ha anche funzione impermeabilizzante, potrebbero avvenire infiltrazioni d’acqua all’interno delle parti strutturali del manufatto, con possibili danni alla stessa". Come stabilito dalla determina sottoscritta dal dirigente Giovanni Mugnani lo scorso 13 dicembre sarà la ditta Ediltecnica, specializzata nel settore e con sede legale a Carrara, ad eseguire immediatamente le opere di manutenzione per un importo complessivo di 21 mila euro che verrà elargito dal Comune di Sarzana. Solo successivamente una quota verrà recuperata con il risarcimento da parte della ditta esecutrice e e della direzione dei lavori.