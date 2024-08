Prorogato il bus navetta: "E’ un servizio essenziale per unire il Ponte e il Piano"

Il servizio di bus navetta tra il Ponte e il Piano di Arcola è stato prorogato fino al prossimo mese dicembre. Partito in via sperimentale per sopperire alla mancanza di autobus di linea tra le due frazioni nell’ottobre dello scorso anno, la navetta ha riscosso notevoli adesioni soprattutto da parte della popolazione anziana che ha necessità di spostarsi tra le due frazioni.

E infatti il servizio, messo a disposizione in forma gratuita grazie al contributo del Comune, visto l’utilizzo, era stato prorogato già due volte e lo sarà ancora, come ha annunciato l’amministrazione in questi giorni, perché la navetta è risultata un mezzo di trasporto necessario per la mobilità tra i due quartieri che altrimenti non avrebbero collegamenti se non attraverso ul numeroso e faticoso cambio di mezzi per raggiungere l’una e l’altra parte, Inoltre neprogramma dell’amministrazione – visto che Arcola ha ricevuto il riconoscimento di ’Comune amico della famiglia’ – un bus navetta serve a favorire lo spostamento dei cittadini privi di mezzi propri di trasporto all’interno del territorio comunale, comprendendo strade anche periferiche. Nel tragitto ci sono fermate in via Giovato, via Pedemonte, via Cervi, via Monte Pecchiara, via Amendola e quindi al Comune, in piazza dove il mercato.

Le modalità di funzionamento del servizio navetta restano le medesime dall’avvio, quindi la frequenza delle corse resta di due giorni a settimana e la partenza in una fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 9 e rientro tra le 13 e le 12.30. Il servizio è attivo nelle giornate di mercoledì, in concomitanza con il mercato settimanale, e il sabato.