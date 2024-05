Problema parcheggi sul litorale. I Comuni di Sarzana e Ameglia si organizzano in vista dell’estate

C’è aria di estate. L’apertura ufficiale della stagione balneare è alle porte ma anche per i problemi di sosta di macchine e motociclette il conto alla rovescia è già iniziato. Nella domenica di sole che ha chiuso il mese di maggio il litorale di Marinella e di Fiumaretta si è movimentato offrendo un assaggio di quello che potrà accadere quando le giornate in spiaggia diventeranno una quotidianità. Anche ieri la disponibilità degli spazi consentiti si è ben esaurita lasciando libera facoltà alla sosta fai da te, naturalmente anche in quelle zone espressamente vietate dalla cartellonistica. Una problematica, quella del parcheggio, che diventerà enorme tra qualche settimana quando il numero di frequentatori locali e turisti assumerà numeri ancor ancor più elevati. La Litoranea, nei tratti dei Comuni di Sarzana e Ameglia, è vietata alla sosta come stabilito da Anas per garantire maggior sicurezza anche dopo i gravi incidenti stradale del passato ma già nel primissimo pomeriggio è stata invasa dai turisti che anche a costo di una contravvenzione non hanno rinunciato alla prima tintarella. Un nodo che le amministrazioni comunali stanno cercando di sciogliere anche se la trattativa con Marinella Spa proprietaria dei terreni incolti e delimitati da sbarre oppure catena, non sempre è facile. E allora come accaduto al Comune di Ameglia ci si deve affidare agli accordi con i privati. L’ente ha infatti ottenuto il comodato d’uso dello spazio dismesso all’interno del vecchio cantiere Labornaves in via Ratti nella frazione di Fiumaretta e per l’avvio del boom estivo saranno pronti almeno 130 stalli di sosta gratuita ma senza custodia. Il tempo di delimitare gli stalli e l’area sarà a disposizione.

Anche il Comune di Sarzana sta preparando il piano della sosta-estiva, articolato in due differenti filoni. Il primo recuperando da un terreno almeno una cinquantina di parcheggi l’altro predisponendo il cambio di viabilità. L’amministrazione comunale cittadina recupererà uno spazio all’interno del borgo da adibire a parcheggio gratuito e si prevede per questo la realizzazione di almeno una cinquantina di posti auto e una quindicina per le motociclette. Allo studio anche la modifica del senso di marcia su via Papa Giovanni XXIII attualmente a doppio senso ma con evidenti problemi di viabilità considerata la ristretta dimensione della carreggiata. Proprio i parcheggi già presenti sul lato monte dovrebbero essere trasformati a "pettine" in modo da recuperare ulteriore spazio. Sempre per favorire la sosta dei residenti della frazione partirà, anche se ancora non sono stati predisposti i 45 stalli, l’innovativa Zru ovvero la zona di rilevanza urbanistica individuata alla fine di via Papa Giovanni XXIII nella zona che conduce all’ex campo sportivo "Taucci". Questi spazi verranno assegnati ai residenti forniti di pass identificativo dopo la richiesta da presentare al comando della polizia municipale. Ma ancora le operazioni di trasformazione del progetto non sono avviate e i residenti del borgo stanno aspettando, con molta curiosità, la novità annunciata dal Comune sarzanese un paio di mesi fa.