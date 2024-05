"Paolo Baiocchi presenta il metodo 'Le dodici meditazioni' e la 'Power Zone' al Sunspace di via Sapri 68"

L’associazione culturale Le Spugne, oggi alle 17.30, al Sunspace di via Sapri 68 (ex Cinema Diana), presenta alla città Paolo Baiocchi, medico, psichiatra e psicoterapeuta, direttore dell’Istituto Gestalt Trieste, scuola di specializzazione e di counselling. Il dottore, inventore del metodo ‘Le dodici meditazioni’, ricercatore e sperimentatore, parlerà della ‘Power Zone’. "Normalmente ciascuno di noi non riesce ad accedere alla zona più profonda del cervello, perché è imprigionato dagli automatismi del carattere – dichiara l’avvocato Alessia Canaccini, presidente delle Spugne – . Baiocchi spiegherà come andare oltre ed esprimere nella vita quotidiana il nostro massimo potenziale". L’ingresso, comunque, è aperto a tutti.