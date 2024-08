Nonna a soli 33 anni, la felicità di Giusy: “Rivivo una grande, bellissima emozione”

Arcola (La Spezia), 25 agosto 2024 – Baby nonna: a soli 33 anni, Giusy Platania tiene tra le braccia, commossa e con soddisfazione, la nipotina Elodi, chiamata come la cantante ma senza la ’e’ finale. Un batuffolo di 3,3 kg di pura felicità. Il ’regalo’ della figlia Anjeli, 18 anni, che ha partorito alle 5.35 della mattina di venerdì all’ospedale di Spezia. Giovane la nonna, che abita alle pianazze di Arcola, giovanissima la mamma. Una storia che si ripete e che fa vivere le stesse emozioni di 18 anni fa, quando Giusy aveva tra i 14 e 15 anni e scoprì di essere incinta. "Ero in gita in Lussemburgo – racconta – avevo da poco finito la terza media. Avevo sempre la nausea, pensavo che mi avesse dato noia il cibo". Rientrata a casa, però, la nausea non sparisce, anzi aumenta e nello stesso tempo cresce la pancia, si gonfia ‘inspiegabilmente’, la famiglia comincia a spaventarsi, lontani anni luce dal pensiero che fosse incinta: "Pensavamo che fosse un fibroma – racconta Giusy – eravamo molto preoccupati".

La situazione giorno dopo giorno ‘precipita’: la pancia cresce, i familiari concordano che sia necessario un esame approfondito, si rivolgono a un medico che in un batter d’occhio dipana qualsiasi incertezza. "A quel punto, dopo un’ecografia più accurata, ricordo la faccia del dottore, che disse: ma quale fibroma? Qua ci sono due gemelli!". Uno shock, un silenzio fatto di un mix di paura e gioia allo stesso tempo: la mamma, adesso bisnonna, aveva avuto Giusy come ultima dei suoi figli, a quasi 40 anni, e reagì tranquillizzandola. "Avevo il terrore di rientrare a casa – racconta la baby mamma, ora baby nonna –, avevo anche pensato di interrompere la gravidanza, ma ormai ero avanti con il tempo, ero di ben sette mesi, e sono contenta di non averlo fatto".

La gravidanza di cui Giusy aveva tanta paura invece venne invece accolta in famiglia come un dono, anzi un dono doppio, trattandosi di due gemelline. Il parto avvenne a Lucca e la notizia uscì sulla cronaca cittadina dell’epoca. Mamma a meno di 15 anni, qualche anno di più il papà delle gemelle che adesso è diventato nonno a 39 anni.

Che cosa pensa la baby nonna della figlia, ora mamma anche lei così giovane? "La prima cosa che le ho detto è che poteva aspettare. Poi capisco bene che non sono la persona più adatta a dirlo, vista la mia storia. Adesso non vedo l’ora che entrambe tornino a casa, forse già oggi: faremo una piccola festa con una torta di benvenuto".

Tutto il quartiere arcolano, saputo della nascita, ha fatto sentire l’affetto alla giovanissima mamma e alla nonna che, oltre alle gemelle più grandi, ha altri due figli, di 12 e 5 anni. "Tutti mi dicono che non sembriamo mamma e figlie – racconta Giusy – ma sorelle. Quando festeggiamo qualcosa, ci riuniamo tutti ed è sempre e sarà sempre una gioia". Il futuro forse è ancora da scrivere, i neogenitori sono giovani e con molte esperienze ancora da fare nel loro cammino. Giusy più che una nonna si sente un’altra volta mamma e tutti, nonni e genitori, hanno la forza dell’amore di una grande famiglia.

La notizia del fiocco rosa così particolare ha sorpreso il paese e anche il vicesindaco Gianluca Tinfena si unisce al grande abbraccio alla nuova famiglia: "Arcola sta facendo un grande lavoro sulle politiche della famiglia, nel 2023 sono nati 61 bambini, 14 in più rispetto all’anno precedente. Facciamo gli auguri di vero cuore ai genitori e alla giovanissima nonna".