Negli spazi dell'ex ospedale nuovi appartamenti e aree verdi

Sarzana (La Spezia) 13 ottobre 2021 - Negli spazi dell’ex ospedale di Sarzana sorgerà un complesso residenziale di housing sociale. Il nuovo progetto rientra nel piano di sviluppo del Fondo Housing Sociale Liguria sul territorio spezzino. Un investimento da circa 10 milioni di euro che verrà realizzato con risorse di Cassa Depositi e Prestiti e delle principali fondazioni bancarie del territorio. La giunta sarzanese del sindaco Cristina Ponzanelli ha appena approvato lo schema di convenzione con Dea Capital Real Estate Sgr per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Il piano prevede la restituzione alla collettività dell’area ex ospedale, attigua alla Casa della Salute, creando verde pubblico, parcheggi, attività commerciali, valorizzazione dell’edificio storico principale e soprattutto 51 alloggi in social housing. Inizio dei lavori previsto nel 2023 per un totale di almeno 3 anni di lavoro.