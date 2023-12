"Luca Ponzanelli Nuovo Consigliere della Comunità del Parco di Montemarcello Magra Vara"

La Comunità del Parco di Montemarcello Magra Vara ha nominato il nuovo consigliere in sostituzione del dimissionario Andrea De Ranieri. Il ruolo dell’ex sindaco di Ameglia verrà svolto da Luca Ponzanelli assessore del Comune di Sarzana al suo primo incarico all’interno dell’ente ambientale. Il Comune amegliese, presente all’incontro nella sede di via Paci con il sindaco Umberto Galazzo, ha proposto la candidatura di Raffaella Fontana per mantenere la presenza amegliese nel consiglio ma alla fine ha prevalso l’ingresso di Ponzanelli. Restano confermti Leonardo Paoletti, Filippo Zangani e Mario Scampelli.