Lite sugli alberi tagliati: "Vanno subito sostituiti"

Manutenzione delle aree verdi ad Arcola, la consigliera di opposizione Brunella Righi ha chiesto delucidazioni nell’ultimo consiglio comunale, soprattutto sul taglio in piazza Due Giugno: "Ben vengano i 15 mila euro spesi per manutenzione delle aree verdi" per agire su alberature pericolanti. Ma aggiunge: "Non ho preso bene la potatura degli alberi in piazza Due Giugno per rendere fruibili alcuni parcheggi. Erano piante che avevano una loro storia, collocate tra gli edifici comunali e la Pubblica assistenza". Anche nel parco adiacente al Penny sono state potate piante pericolanti a seguito del brutto incidente accaduto mesi fa: "Voglio sperare – ha concluso Righi – che vengano collocate nuove piante in quell’area Mi rendo conto che i pini sono pericolosi, nel tempo possono creare problemi. Ma invito a dare un segnale di volontà di ricollocare qualche pianta". Ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Nardi: "Il taglio degli alberi in piazza 2 Giugno è stato fatto perché creavano pericolo nel passaggio pedonale, la pavimentazione era rialzata e più le piante erano un pericolo, specialmente in prossimità della scuola. Comunque dove sono stati tagliati gli alberi non sono stati creati parcheggi, che sono invece quelli di fronte alla Pa".

Nella seduta, anche il saluto della sindaca Monica Paganini che ha ripercorso il quinquennio e, indossando la fascia ha infine salutato con commozione l’assessore Salvatore Romeo che, dopo 44 anni di presenza nell’amministrazione arcolana, ha deciso di non ricandidarsi. .

Cristina Guala