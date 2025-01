L'informazione spiegata dai professionisti entra in classe

Sarzana (La Spezia) 8 ottobre 2021 -Il mondo del digitale spiegato ai giovani studenti. E’ arrivato anche all’istituto superiore “Parentucelli Arzelà” di Sarzana il progetto denominato “Inspire a generation” realizzato dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, che ha consentito agli alunni di sei classi quarte dei diversi indirizzi di ascoltare interventi di relatori di estrema rilevanza nel contesto dei quotidiani nazionali. Alcuni studenti in presenza e altri in Dad hanno ascoltato gli interventi dei protagonisti dell’informazione che ha avuto tra i protagonisti, da remoto, anche Agnese Pini direttrice de La Nazione che ha sottolineato il ruolo di garanzia per la Democrazia svolto dai giornali. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Generoso Cardinale e Nicola carozza per conto della Fondazione Carispezia.