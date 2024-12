L’incontro in municipio: "Pieno supporto all’Arma"

Un incontro gradito e proficuo quello che si è svolto mercoledì scorso tra l’amministrazione Galazzo e l’arma dei carabinieri. A fare visita al municipio di Ameglia sono stati il nuovo comandante provinciale Vincenzo Giglio, il comandante della compagnia di Sarzana Luca Panfilo e Franco Tuccio, comandante della stazione di Ameglia. "Abbiamo messo a conoscenza il nuovo comandante spiega l’amministrazione Galazzo - delle particolari caratteristiche del nostro territorio e della complessità, soprattutto nel periodo estivo, delle problematiche da affrontare quotidianamente". Oltre ad aver ripercorso la storia della caserma di Ameglia, sono stati illustrati all’arma gli investimenti fatti negli anni per implementare la sicurezza del Comune. Con uno spirito di massima collaborazione il primo cittadino Umberto Galazzo ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dai rappresentanti dei carabinieri e ha confermato l’impegno dell’amministrazione comunale a supportare il loro importante lavoro quotidiano evidenziando la necessità di cooperazione anche in occasione delle emergenze meteorologiche.