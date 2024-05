L’alleanza ’Uniti per Castelnuovo’. Il centrosinistra punta su una donna: "Proseguiamo il lavoro già avviato"

La prima donna di centro sinistra. Ha rotto gli schemi Katia Cecchinelli e dopo dieci anni consecutivi da assessore della giunta Daniele Montebello cercherà di proseguire il lavoro e raggiungere l’ambizioso traguardo di sindaco. Sarebbe la prima figura femminile a Castelnuovo Magra a ricoprire l’incarico di prima cittadina, obiettivo tentato in passato soltanto da rappresentanti delle forze civiche e dal Movimento Cinque Stelle senza però raggiungerlo. La coalizione "Uniti per Castelnuovo" ha puntato decisamente sulla sua candidatura senza passare dalle primarie come era stato invece richiesto anche da alcuni componenti dell’attuale maggioranza.

"Una scelta - spiega la candidata sindaca Katia Cecchinelli - che mi rende piena di orgoglio e di forte senso di responsabiltà. Ho sentito che ci sono candidati che vogliono ripartire, la verità però è che Castelnuovo Magra non si mai fermato ma ha continuato a camminare, a costruire e seminare". Una squadra che punta su alcuni elementi del recente passato, punti di riferimento in consiglio comunale e alcuni già presenti in giunta come il vice sindaco Luca Marchi e Loris Pietrobono assessore da qualche mese dopo le dimissioni dalla giunta di Gherardo Ambrosini. "Sono orgogliosa - prosegue Cecchinelli- di avere al mio fianco persone che rappresentano la passione e le competenze, esperienze e giovinezza. Una squadra che conosce le esigenze e la realtà di Castelnuovo Magra per proiettare il nostro territorio nel futuro e per questo non deluderemo le aspettative".

Katia Cecchinelli è castelnovese, insegnante alla scuola media "Dante Alighieri" e da due legislature assessore. In caso di vittoria alle amministrative di giugno spetterebbe a lei l’inaugurazione di un ambizioso progetto in corso e l’avvio di un altro, altrettanto atteso dalla cittadinanza. "Stiamo ultimando la riqualificazione di Palazzo Cornelio - conclude - e sarà il nostro contenitore di cultura, sede dell’Enoteca e spazio espositivo. Per completare inoltre il percorso sulle scuole abbiamo l’obiettivo della realizzazione del palazzetto dello sport per il quale è stato presentato il progetto".

La lista della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidata sindaco Katia Cecchinelli è formata da Luca Marchi, Loris Pietrobono, Stefano Spinetti, Alice Ambrosini, Andrea Baudoni, Sally Bertini, Diomira Cantergiani, Nicola De Marchi, Irene Malfanti, Greta Petacco, Luca Sergiampietri, Giorgia Turini.

Proprio oggi, domenica 19 maggio, Katia Cecchinelli e gli esponenti della lista di centrosinistra “Uniti per Castelnuovo” saranno nel centro storico per incontrare gli elettori e illustrare i punti del programma amministrativo; l’appuntamento darà in piazza Querciola a partire dalle 18.30 per un aperitivo in musica.

