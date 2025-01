La morte di Emilio Scappazzoni. Addio al preside cultore del dialetto

Era nativo di Bolano, il ‘preside’, come tutto lo chiamavano. La scomparsa, ieri dopo una breve malattia, dell’ex dirigente scolastico Emilio Franco Scappazzoni, lascia il mondo della scuola privo di un suo figlio. Scappazzoni ha sempre avuto un legame intenso e costruttivo con il suo territorio, ricoprendo già in gioventù impegni politici e divenendo anche assessore ai Lavori pubblici del suo Comune.

Brillante docente di lettere, divenne ben presto dirigente e dopo una breve parentesi a Follo, operò per oltre 25 anni – a partire dalla fine degli anni Ottanta – a Ceparana, dedicandosi con grande entusiasmo alla ‘sua’ scuola, contribuendo a formare generazioni di alunni. Molte le attestazioni di dolore da parte in particolare dei ‘suoi’ storici docenti collaboratori tra cui Bonatti, Scattina, Pellini, Bruno, Lombardi, Tommaseo, Giannini, Baudinelli e Baudacci, ma pure da chi, come tanti altri, ha avuto il piacere di condurre un più breve tratto del proprio percorso didattico accanto a lui. Pieno di progetti e di iniziative, Scappazzoni fu fondatore della cooperativa vinicola Colli di Bolano contribuendo a diffondere oltre i confini regionali la bontà della sua terra.

Studioso del dialetto bolanese, nel suo computer ha raccolto oltre 20.000 idiomi dialettali, facendosi promotore di iniziative rivolte allo studio ed alla storia del suo territorio che cercava in ogni modo di valorizzare. Amava trascorrere il suo tempo con l’amato fratello Eraldo, già sindaco del Comune di Bolano, nell’azienda agricola di famiglia in località Montebello di Cima, intento nelle coltivazioni delle vigne e degli olivi. La sua perdita procura un enorme vuoto nell’intera comunità della bassa Val di Vara, che piange una persona che ha speso la sua vita e i suoi studi a favore della sua scuola e del suo territorio.

La scomparsa di Emilio Franco lascia nel dolore l’amata moglie Marisa le figlie Elisabetta e Maria Cristina con gli adorati nipoti Isabella, Gregorio, Pietro, Matteo e Simone. I funerali si celebreranno domani pomeriggio, alle 15, nella chiesa della Santissima Annunziata a Ceparana, poi si proseguirà al cimitero di Bolano. Alla famiglia giungano le più sincere condoglianze da parte della redazione spezzina de ‘La Nazione’.

Marco Magi