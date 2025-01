La Marina affonda Biella

Dynamic Biella 12 Marina Militare 17

Dynamic Biella: Ferrero, Raimondi, Raise, Barsanti 1, Borsotti, Ciaravino 1, Molinatti 2, Blotto, Nicolo1, Cialdella 2, Vezzu 1, Brunago 2, Todaro, Fabbro 2.

Marina Militare: Belluomini, Di Caro 1, Franzoni 1, Conselmo 1, Maltinti 1, Pardini 2, Bertucci, Pelliccia, Sisti 2, Biancardi 7, Bertagna 1, Sartori 1, Antonante, Gatto. Allenatore: Foti.

Parziali 3-3, 4-4, 4-4, 1-6.

Arbitro: Fusello.

BIELLA – Buona la prima per la Marina Militare, che fa il suo esordio nel difficile girone lombardo di serie C maschile di pallanuoto con una vittoria: i ragazzi con le stellette allenati da coach Carlo Foti s’impongono per 17 reti a 12 sulla Dynamic Biella, al termine di una gara in esterna faticosa, che si è decisa nell’ultimo tempo. "Una trasferta non semplice – esordisce il tecnico - : Biella è lontanissima, poi l’orario è slittato dalle 18 alle 20 e come approccio iniziale eravamo molto scarichi; abbiamo incontrato una formazione al di sotto di noi tecnicamente, ma giocato in una vasca da 25 e questo, insieme ad altri fattori, hanno fatto sì che la squadra non abbia brillato. L’ultimo parziale di 6 a 1 ha, però, ribaltato gli equilibri: la grande qualità dei miei giocatori è venuta fuori e siamo riusciti a venir via, ma per tre periodi è stata dura". Ma il tempo per godersi la vittoria è poco: sabato arriva il quotato Andrea Doria alla "Mori" (inizio gara alle 17) e per i ragazzi della Marina Militare la concentrazione è massima. "Stiamo lavorando forte – continua Foti, che ha vinto con anche con la juniores nell’ultimo turno, ndr - : in settimana, amichevoli con Carrara e Livorno di serie B e prepararci al meglio per fronteggiare un’ottima squadra". Mancheranno Bertagna, assente per motivi di lavoro, e Barcellone, squalificato e fuori anche all’esordio.

Chiara Tenca