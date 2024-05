La Landini verso la finale per salire nella Serie C. Canaletto e Golfo ai playoff in Divisione Regionale 2

Dovrebbe partire domenica la ’cinque gare’ della Gino Landini Lerici contro l’Aurora Chiavari per un posto in Serie C ma l’avvio della finale (al meglio appunto dei 5 confronti) della Divisione Regionale 1 ligure potrebbe slittare se l’Under 19 lericina dovesse qualificarsi per le finali di categoria in programma proprio il prossimo weekend.

Nel frattempo s’è conclusa la fase ’a orologio’ in Divisione Regionale 2, che lascia dunque spazio ai playoff, il Canaletto chiude in seconda posizione e la Golfo dei Poeti in terza: incroceranno con la settima e sesta forza del Girone di Levante per la corsa alla promozione in Divisione regionale 1. Il Canaletto ha infatti perso lo scontro diretto nell’ultima giornata, in casa della capolista My Basket Genova A: decisiva l’ultima frazione di gioco al termine d’una gara sempre combattuta, coi canarini avanti al termine di ciascuna delle prime tre frazioni: 68–63 per i genovesi alla conclusione. Per la cronaca mister Converso ha schierato... Benevelli 9, Ceragioli 3, Converso 2, Coari 10, Stratta, Monti 5, Valenti 11, Vernazza 7, De Ferrari 5, Cecchinelli 11. Successo invece della Golfo dei Poeti sul Futura Genova, al Palabiagini lericino, per 80-60. Biacorossi in campo con Buffoni 16, Spadoni 1, Giananti D. 13, Maccari 10, Nardi 10, Pipolo 5, Giananti L. 3, Russo 3, Bodini 2, Travaglio 2, Tavilla 1, Russo. Altri risultati: Villaggio-Aurora 51-57, My Basket B-All About Ge 60-39, Santa Caterina-Pontremolese 72-61, Sestri-Pro Recco 70-88. Classifica finale; My Basket A punti 44, Canaletto 42, Golfo dei Poeti 36, My Basket B 34, Futura Ge 30, All About 24, Pro Recco 20; Sestri Levante 18; S. Caterina 16; Pontremolese 12; Aurora Chiavari, Villaggio C. 6.