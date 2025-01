Due giorni di eventi per non dimenticare. Il Comune di Vezzano organizza per domenica a Valeriano, in occasione dell’80° anniversario, la commemorazione del rastrellamento nazifascista di venerdì 26 gennaio 1945, ultimo episodio della battaglia del Gottero. Gli abitanti furono portati nella chiesa di S. Apollinare insieme al parroco don Guido Arzelà. Domenica: alle 9 deposizione della corona ai caduti nella piazza del paese, alle 9.30 la messa e alle 10.30 i saluti del sindaco Massimo Bertoni e l’orazione ufficiale di Paolo Galantini, copresidente del comitato provinciale unitario della Resistenza, con la partecipazione di Patrizia Gallotti presidente di Fondazione Isr. Alle 11,30 omaggio ai cippi dei caduti, pranzo al centro sociale di Valeriano. Ci saranno le delegazioni di Borgotaro e di Zeri con esponenti Anpi e ex deportati.