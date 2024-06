In viaggio con Goletta Verde. Parte la nave dell’ambiente. Al via il progetto ’Life Muscles’

La Goletta Verde navigherà anche questa estate lungo la Penisola per monitorare lo stato di salute del mare e delle coste italiane. E partirà dalla Spezia, ormeggiata al Porticciolo Assonautica, passeggiata Morin versante ovest, da domani a domenica. Depurazione delle acque, salvaguardia della biodiversità, energia sostenibile e lotta alla crisi climatica e alle illegalità saranno i principali temi al centro della storica campagna estiva di Legambiente. La tappa spezzina sarà ricca di appuntamenti che spazieranno dai laboratori didattici agli incontri con pescatori e mitilicoltori, dagli approfondimenti sulla nautica elettrica e sulle criticità del golfo agli aperitivi con musica dal vivo, passando per la consegna delle 5 vele ai Comuni delle Cinque Terre. Ad aprire il primo giorno, domani alle 9.45, sarà il press tour organizzato nell’ambito del progetto Life Muscles per far conoscere la mitilicoltura sostenibile. Tra gli altri eventi di punta sabato, a bordo di Goletta Verde, alle 10.30, l’incontro ‘Nautica elettrica: una scelta ambientale e un’opportunità di lavoro. La visione delle 5 Terre e le ricadute sul territorio’. A seguire, alle 12, la premiazione delle cinque vele ai Comuni. Appuntamento lunedì, alle 10.30 a Genova, per la presentazione dei dati sul monitoraggio delle acque liguri, al Blue District di via del Molo. "Siamo molto contenti che anche quest’anno Goletta parta dalla Liguria – commenta Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria – . Abbiamo in previsione numerose iniziative". In questa edizione torna il servizio Sos Goletta di Legambiente, per segnalare scarichi anomali, chiazze sospette o inquinamento lungo le coste e le spiagge del proprio territorio, compilando il form sulla pagina dedicata nel sito.

marco magi