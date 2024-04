In preda all’alcol insulta i passanti

Ha scelto il posto sbagliato per dare sfogo alla sua rabbia. L’altro pomeriggio un marocchino di 29 anni probabilmente in stato confusionale dovuto all’alcol ha importunato i passanti di via XX Settembre con insulti e un atteggiamento minaccioso. La chiamata di soccorso è arrivata al commissariato di polizia di Sarzana, distante quattro passi dal luogo dello scelto per il fuoriprogramma, e gli agenti lo hanno fermato e accompagnato negli uffici dove ha però continuato a tenere un atteggiamento molto aggressivo che gli è così costato l’arresto per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. E’ finito in carcere anche un trentaseienne magrebino sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova. Gli agenti lo hanno intercettato e accompagnato in carcere a Spezia.