In arrivo Soleri e Aurelio, Nikolaou ai saluti. Ottimismo sull’ingaggio del portiere Vasquez

È il mercato delle idee e delle competenze. Eduardo Macia e Stefano Melissano, a fronte di un programma di ridimensionamento stabilito dalla proprietà, con un drastico abbassamento del monte ingaggi e un budget per il mercato limitato, stanno cercando di ottenere il massimo con le poche risorse a disposizione. L’operazione imbastita con il Palermo, ormai vicinissima dall’essere concretizzata, va in questa direzione: cessione a titolo definitivo al club rosanero del difensore Dimitrios Nikolaou, arrivo in Liguria dell’attaccante Edoardo Soleri e del terzino sinistro Giuseppe Aurelio. Da definire la formula del passaggio di Soleri allo Spezia, con i dirigenti aquilotti che vorrebbero acquisirne la proprietà, decurtando dall’introito derivante dalla cessione di Nikolaou (1,5 milioni di euro), il prezzo dell’attaccante romano, valutato poco meno di un milione dal Palermo. Per Aurelio il passaggio in maglia bianca sarà in prestito con diritto di riscatto. Per chiudere il cerchio necessario l’ok finale dei Platek. L’alternativa è l’arrivo di Soleri in prestito con diritto di riscatto e l’incasso di 1,5 milioni di euro.

Sul piano tecnico l’operazione ha riscosso la piena soddisfazione di mister Luca D’Angelo che in Soleri e Aurelio vede i rinforzi ad hoc. Lo Spezia non intende investire su giocatori top come Coda o Tutino, ragion per cui Soleri e lo stesso Pittarello sono considerati un giusto compromesso tra ciò che si può fare e ciò che si può realizzare. C’è ottimismo anche per l’arrivo in maglia bianca del portiere Devis Vásquez: l’accordo con il Milan per il prestito del giocatore allo Spezia è cosa fatta, manca ancora l’ok del colombiano.

Lunedì la giornata decisiva. Sempre sul fronte arrivi resta ‘calda’ la trattativa per Filippo Pittarello, il cui arruolamento andrebbe a completare il reparto offensivo. Un attacco che, a quel punto, si comporrebbe di Di Serio, Falcinelli, Soleri, Pittarello e Di Giorgio. Per Pittarello, come confermato da Cittadella, è forte la concorrenza del Sud Tirol, ragion per cui è necessario accelerare la concretizzazione dell’affare, derogando al principio di vendere prima e acquistare dopo, perché non sempre si può rispettare questa linea procedurale, pena il rischio di veder ‘bruciati’ obiettivi alla portata. Con il rischio, poi, di non poter acquistare nel prosieguo giocatori con caratteristiche similari ad un costo sostenibile.

Se a strettissimo giro di posta saranno ufficializzati gli ingressi di Vásquez, Aurelio, Soleri e Pittarello, mister D’Angelo potrà avere all’inizio del ritiro, la rosa quasi al completo, un vero record. Mancherebbero all’appello un portiere e un centrocampista. Macia e Melissano stanno lavorando per questo, puntando anche alle cessioni che hanno già portato in cassa 5,5 milioni, al netto dell’acquisto di Nagy dal Pisa per 1 milione di euro: 0,8 da Strelec, 3,7 da Holm (ieri ufficiale al Bologna), 2 da Dragowski. Infine, Luca Moro è stato richiesto dal Bari e Cipot è già in ritiro con il Grazer.