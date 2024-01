I podi delle sfide nella corsa campestre invernale. Appuntamento il 18 gennaio per la fase provinciale

Si è svolta durante una bella giornata di sole la campestre invernale dell’Istituto Parentucelli Arzelà, cui hanno partecipato più di cento studenti appartenenti alle classi di tutti gli indirizzi. La manifestazione – occasione di aggregazione all’insegna dello sport e della socialità – che come di consueto di è svolta nel percorso dello stadio Miro Luperi è stata organizzata dagli insegnanti del dipartimento di scienze motorie e sportive Leonardo Cozzani, Sara Conti, Susanna Greco, Francesca Lucii, Jacopo Lambruschi, Vincenzo Riviezzo, Anica Borio, Giosuè Arena e Alessandra Merli, con la preziosa collaborazione del professor Simone Fregosi, docente di matematica e grande appassionato di atletica leggera. Premiati i primi tre classificati per ogni categoria che avranno diritto a gareggiare alla fase provinciale della campestre prevista per il 18 gennaio, cui potrebbero partecipare, in caso di assenze, anche coloro che hanno mancato il podio per un soffio.

Ecco i nomi degli studenti e delle studentesse che si sono aggiudicati il podio nelle quattro differenti categorie in palio. Allieve: medaglia d’oro per Anna Gugliotta (2A) che ha tagliato il traguardo di 2 km in 4’59’’, seconda classificata Camilla Aurelio (1M) con 5’47’’, mentre sul terzo gradino del podio è salita Condolezza Fanetti (1A) con l’ottimo tempo di 6’17’’. Subito dietro Maria Chiara Condina, Ginevra Colombaro, Michela Sigona e Alice Bardi. Junior femminile: prima classificata Miriana Gramolazzo (4A) 5’29’’; seconda Gaia Sgrò (4M) in 6’05’’ e terza Eleonora Ambrosini 5M in 6’38’’. Quarta postazione invece per Irene Elisabetta Cioffi (4D). Allievi: primo a percorrere il percorso di 2,5 km è stato Lorenzo Tranchina (3S) in 5’59’’; secondo classificato, per una manciata di secondi, è stato invece Luca Boriassi (3Bafm) in 6’02’’, e subito dietro Riccardo Alberti Pardini (2B) in 6’03’’. Seguono nell’ordine Lorenzo Luciani, Tommaso Baldi, Gabriele Tuku, Luca Santini, Tiziano Andreani,Giampiero Andreani, Ali El Fallah. Junior maschile: Il più veloce è stato Matteo Leverotti (5E) con 5’43’’; secondo Gabriele Fagandini 4C con 5’47’’ e terzo Jacopo Biasiol (4S) con 5’51’’. Seguono, in ordine di arrivo, Lorenzo Giambalvo, Francesco Minniti, Gabriele Mattioli.