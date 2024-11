Gli interpreti del Circoluna protagonisti di ’Fuori Luogo Kids’

Attori e ombre per il secondo appuntamento di ‘Piccoli Impavidi/Fuori Luogo kids, la rassegna per piccoli spettatori targata ‘Scarti’ e curata da Francesca Lateana. Questa volta, con tappa oggi e domani, a guidare bambini e bambine alla scoperta del magico mondo del teatro, saranno protagonisti gli interpreti del Circoluna, cult del teatro per ragazzi, uno spettacolo di Nicola Lusuardi e Fabrizio Montecchi con Tiziano Ferrari, Valeria Barreca, testo Nicola Lusuardi. Si tratta di un viaggio incantato per la primissima infanzia, dove i piccoli spettatori sono invitati a esplorare un universo ricco di colori, suoni e trasformazioni. Uno spettacolo d’ombra che negli anni ha girato tantissimo e che è prodotto da Teatro Gioco Vita, dedicato alla prima infanzia e pensato per piccoli spettatori dai 2 ai 5 anni, con in scena solo due personaggi in carne e ossa, Lucetta e Achille, che guideranno il pubblico attraverso una serie di incredibili numeri di ombre, chiedendo l’aiuto dei bambini per riportare la luce alla ballerina Luna tenendo il pubblico in suspense fino alla fine.

L’appuntamento è al Teatro Impavidi oggi alle 15.30 e alle 17.30, domani in matinée per le scuole alle 9 e 10.30). Scopo della rassegna è riunire alla domenica pomeriggio le famiglie e far scoprire fin dalla primissima età il teatro ai nostri piccoli, regalando alle diverse generazioni un momento di incontro e divertimento condiviso a teatro. Come sempre Scarti ha selezionato artisti e compagnie tra le più note e apprezzate nel panorama nazionale e internazionale del teatro tout public, per portare sul palco innanzitutto stupore e meraviglia, che diventano strumenti fondamentali per scoprire se stessi in relazione all’altro. Biglietti adulti a 8 euro (bambini e bambine 6 euro, matinèe per le scuole 5 euro) Informazioni e prenotazioni al 346 4026006 (anche messaggio Whatsapp).