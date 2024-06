Felici per la conferma di mister D’Angelo: "Ora servono innesti validi nella squadra"

Si respira un clima di serenità e ambizione in seno alla tifoseria aquilotta: "La conferma di D’Angelo è una garanzia, la copertura della curva Ferrovia un sogno che si realizza. Speriamo la squadra sia rinforzata". Esprime soddisfazione Luca Natale: "La copertura della curva Ferrovia e la conferma di D’Angelo sono due ottime notizie, al pari della conferma di Gazzoli. La permanenza del tecnico pescarese a Spezia è importante perché vuol dire che la società ha sposato le sue idee. Ora mi auguro arrivino giocatori di categoria, non necessariamente nomi altisonanti. Leggo da La Nazione che partiranno Verde, Nikolaou, Salva e Reca, ma è confortante ripartire da giovani come Kouda e Bertola arruolati nella Nazionale Under 21, in aggiunta a Kristov nuovo capitano, Nagy inesauribile e Elia. Se arriveranno un difensore esperto, due centrocampisti e due attaccanti di categoria, lo Spezia potrà dire la sua. Contento per la copertura della curva, dovremo soffrire due mesi in un altro settore dello stadio, ma poi avremo una bellissima struttura".

"Sono molto felice della conferma di D’Angelo, tecnico molto preparato ed esperto – afferma Simone Carro –. La sua permanenza in riva al Golfo è la garanzia che la società si muoverà sul mercato per creare una squadra di categoria, evitando i brividi dello scorso campionato. Finalmente avremo uno stadio all’altezza, più moderno e confortevole. Mi aspetto un campionato di alta classifica, magari centrando l’obiettivo play-off per giocarci la Serie A fino alla fine".

Si allinea Fabio Bardelli: "Non si può che essere contenti della conferma di D’Angelo, perché grazie a lui e ai correttivi di gennaio abbiamo visto un altro Spezia. La copertura della curva è un sogno che si avvera, un qualcosa che fino a qualche anno fa sembrava irrealizzabile. Mi dispiace solo che mio fratello Giorgio non la potrà vedere, se la godrà dalla curva Paradiso. Penso che l’ossatura della squadra ci sia, abbiamo bisogno di un attaccante di categoria e un sostituto di Reca". Nicola Favi è esplicito: "Ad oggi sto alla finestra a vedere cosa succede. Auspico uno Spezia da play-off, che possa traguardare la quarta o quinta posizione, tutto quello che verrebbe di meno sarebbe una delusione. Aggiungo che non si sta in Paradiso a dispetto dei santi, se i Platek non hanno più intenzione di investire che vendano il club chiedendo una cifra congrua".

Guarda in alto Gigi Argilla: "La conferma di D’Angelo è un ottimo punto di partenza, spero avrà a disposizione una squadra ambiziosa. Avremo una curva bellissima, che dovrebbe spingere il club a programmi importanti. Mi auguro, pertanto, in un mercato con qualche investimento di sostanza, magari per un attaccante come Tutino, con l’aggiunta dello stesso Artistico. Il sogno è che lo Spezia possa andare in Serie A e la società venduta". Soddisfatto Davide Innocenti: "Fondamentale la conferma del mister per iniziare un ciclo virtuoso. Se tecnico e ds collaboreranno come a gennaio, la squadra potrà essere rinforzata ambendo ai play-off. Avremo la curva coperta, il ‘Picco’ sarà una bolgia impressionante, pochi stadi sono così belli in Italia. Tutti insieme siamo una cosa unica e forte".