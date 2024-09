"Eventi che possano coinvolgere . Compresa la festa di Halloween"

Chiara Dell’Amico, consigliera comunale ad Arcola di Rifondazione Comunista, non entra nelle recenti polemiche che hanno riguardato anche il suo partito (per il documento a sostegno del programma di legislatura firmato dai partiti di maggioranza ma non da Rc né dal consigliere Vesco) e esprime fiducia nel futuro, annunciando progetti che ha già messo in cantiere: eventi anche per i più giovani per fare un esempio. Le deleghe che le sono state attribuite, ossia politiche giovanili, disabilità e parità di genere, la rendono orgogliosa: "Sono soddisfatta dal punto di vista degli obiettivi sui quali stiamo iniziando a collaborare, tenendo sempre presenti le deleghe che mi sono state assegnate".

La consigliera sta lavorando per mettere a segno alcuni punti del programma che si era prefissata: eventi con il coinvolgimento dei giovani prima di tutto, aiuto alla vita quotidiana: "Insieme alla maggioranza stiamo lavorando per il bene dei cittadini con la consapevolezza di migliorare sempre di più". Dell’Amico ha in mente molte strade da percorrere per migliorare il futuro di Arcola: "Essenziale sarà dare voce ai giovani, ho davvero voglia di capire come poterli aiutare sostenendoli nella quotidianità – spiega – lavoreremo per progetti incentrati sul green e organizzare eventi che possano coinvolgere la gioventù arcolana sfruttando al meglio la bellezza del nostro borgo. Non mancheranno idee creative e innovative svelando già qualcosina stiamo preparando il nostro borgo per la festa di halloween con l’intento di coinvolgere tutti".