Emporio Caritas. Gli studenti raccolgono cibo

Ottanta studenti dell’istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana parteciperanno come volontari alla raccolta alimentare promossa dalla Caritas a favore dell’Emporio solidale. I giovani volontari, coordinati dalle docenti Ilaria Costa e Valentina Malfanti, si organizzeranno in turni per essere presenti oggi e all’Ipercoop Centro Luna e alla Conad di piazza Terzi a Sarzana, dedicando il loro tempo libero per assistere i clienti, raccogliere donazioni e preparare le consegne per l’Emporio della solidarietà. L’iniziativa si inserisce nel solco delle esperienze di solidarietà svolte dalla scuola superiore sarzanese e, nel caso della Caritas, di un’attività ventennale, avviata e coordinata nel tempo dalla docente Angela Diamanti. "I ragazzi del Parentucelli Arzelà – osserva Diamanti – hanno dato tanto al volontariato e hanno ricevuto tantissimo mettendo in pratica i valori della solidarietà. La scuola esprime la sua gratitudine alla Caritas e a don Franco Martini per le numerose occasioni di crescita che hanno proposto ai suoi studenti nel corso degli anni".