Elezioni entro Pasqua. Al via oggi le assemblee per i comitati di zona

Il Comune di Arcola ha avviato il percorso che porterà al ripristino dei Comitati di zona, organismi di contatto tra il territorio e l’amministrazione, i cui rappresentanti saranno eletti da tutti i cittadini verosimilmente entro Pasqua. Il sindaco Monica Paganini conferma che la macchina operativa per l’elezione dei Comitati di zona si è messa in movimento: "Abbiamo predisposto il calendario delle assemblee informative per illustrare le finalità e le modalità di elezione di questi organismi, progettati per favorire il dialogo tra cittadinanza e amministrazione comunale, contribuendo alla circolazione delle informazioni, al monitoraggio del territorio e all’analisi delle problematiche".

Infatti, per illustrare la novità e coinvolgere le persone, l’amministrazione ha calendarizzato una serie di incontri divulgativi che avranno inizio oggi e si volgeranno in varie sedi, con l’obbiettivo di coprire tutto il territorio. Le prime assemblee pubbliche sono in programma per oggi: alle ore 18 nella sede Arci di Baccano e alle 21 nella sala Pentagona del centro storico. Si proseguirà lunedì 3 febbraio: alle 21 sarà la volta di Romito con l’appuntamento nella sede della Pubblica Assistenza. Martedì 11 febbraio appuntamento alle 21 nei locali della scuola media al Ponte di Arcola; martedì 18, sempre alle 21, assemblea nella sala polivalente in piazza Due Giugno; martedì 25 al centro sociale del Termo; martedì 3 marzo nella sede della ProLoco a Trebiano alle 18 e alle 21 all’oratorio Sant’Anna di Cerri.

Il regolamento relativo ai comitati di zona è già stato approvato dal consiglio comunale il 18 dicembre. Nelle riunioni si parlerà anche delle funzioni e dei compiti dei comitati territoriali che vengono ripristinati dopo cinque anni, delle candidature, i requisiti necessari, e della modalità con cui si svolgeranno le votazioni nei vari quartieri. I comitati di zona saranno quattro: zona uno che comprende il centro storico di Arcola e Ponte di Arcola; zona due Piano di Arcola e Ressora; zona tre Pianazze, Termo, Baccano, Fresonara, Monti; zona quattro Romito Magra, Battifollo, Cerri e Trebiano. Ciascun comitato sarà rappresentato da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti, in funzione del numero di aventi diritto al voto per singola zona (solo i residenti maggiorenni).

La data delle elezioni sarà fissata con decreto e pubblicizzata almeno trenta giorni prima con avvisi che indichino l’ubicazione dei seggi, giorno e ora della loro apertura e modalità di voto e presentazione delle candidature. il Comune concederà ai Comitati un locale per le riunioni e per garantire adeguata informazione, anche attraverso l’utilizzo delle bacheche esistenti sul territorio, in merito all’attività dell’amministrazione comunale. Il referente in giunta per i comitati di zona è l’assessore Stefano Tabone.