Due appuntamenti al Club del libro kids

Dopo gli eventi di dicembre, doppio appuntamento al Club del libro kids organizzato dall’associazione culturale ’Per aspera ad Astra’ che ha sede a Sarzana in via Cisa 180. Il primo sabato 18 alle 10 con un laboratorio creativo di raccontastorie unito alla lettura animata, per bambini dai 6 ai 10 anni, sul tema ’L’altalena’; il secondo incontro sarà il sabato successivo alle 10.30 con Sonia Tognoni, autrice del libro ’La vita di un gatto’, suo romanzo d’esordio con disegni realizzati da foto, e laboratorio ’Leggiamo, coloriamo e dialoghiamo’. A breve nella sede inizierà anche un corso base di greco antico, che comprende l’alfabeto, la traduzione di brevi testi e cultura greca, inoltre tra le molte attività partiranno anche lezioni individuali di pianoforte. Per informazioni e costi rivolgersi al numero 347 5736057.